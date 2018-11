Team Sonic Racing: Interview-Video: Produzent der Sonic-Reihe spricht über das teambasierte Rennspiel - 4Players.de

Team Sonic Racing wird am 21. Mai 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Arcade-Rennspiel rasen bekannte Charaktere aus dem Sonic-Universum über diverse Pisten. Mit dabei sind Sonic, Tails und viele andere. Als Spieler tritt man allein oder mit bis zu zwölf anderen Spielern, online in verschiedenen Multiplayer-Spielmodi, z. B. Grand-Prix, Time-Trial, Team-Adventure, an. Auf der gamescom gehörte das Spiel trotz gestrichener Verwandlungen wie in Sonic & All-Stars Racing: Transformed zu den positiven Überraschungen. Vor allem die zahlreichen Team-Mechaniken haben unsere Neugier geweckt - zur Vorschau geht es hier