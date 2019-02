Team Sonic Racing: Hinter den Kulissen bei den Soundtrack-Aufnahmen - 4Players.de

Sega hat ein Hinter-den-Kulissen-Video zu den Soundtrack-Aufnahmen von Team Sonic Racing veröffentlicht."Mit Sound-Director Jun Senoue sowie Act. an den Trommeln und Takeshi Taneda am Bass lässt das Video die Zuschauer tief in die kreativen Prozesse eintauchen, die hinter Musiktiteln wie 'Frozen Junkyard', 'Market Street', aber auch hinter dem stark gitarren-lastigen Team Sonic-Song, 'Green Light', stehen", schreibt der Publisher.Team Sonic Racing erscheint am 21. Mai 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One. Versprochen werden dynamische Team-Mechaniken und vielseitige Möglichkeiten zur Fahrzeug-Individualisierung, um anschließend erfolgreich über die Ziellinie zu rasen. Die Entwicklung übernimmt einmal mehr Sumo Digital, die bereits für die beiden Vorgänger Sonic & SEGA All-Stars Racing und Sonic & All-Stars Racing: Transformed verantwortlich zeichneten.Letztes aktuelles Video: Making of the Music - Part 1