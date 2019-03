Team Sonic Racing: Fahrzeug-Performance-Tuning und kosmetische Veränderungen - 4Players.de

Zu den Anpassungsmöglichkeiten der Fahrzeuge in Team Sonic Racing gehören Performance-Modifikationen und kosmetische Veränderungen. So können in der Garage bestimmte Fahrzeugteile (Front, Heck, Reifen) ausgetauscht werden, welche Beschleunigung, Boost, Verteidigung, Handling und Top-Geschwindigkeit beeinflussen. Kosmetische Veränderungen (ohne Einfluss auf die Eigenschaften des Fahrzeugs) sind in den Bereichen Farbzusammenstellung, Hupen und Vinyls (Beklebungen) möglich.Team Sonic Racing erscheint am 21. Mai 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One. Versprochen werden dynamische Team-Mechaniken und vielseitige Möglichkeiten zur Fahrzeug-Individualisierung, um anschließend erfolgreich über die Ziellinie zu rasen. Die Entwicklung übernimmt einmal mehr Sumo Digital, die bereits für die beiden Vorgänger Sonic & SEGA All-Stars Racing und Sonic & All-Stars Racing: Transformed verantwortlich zeichneten ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Customization Trailer