Blazing Chrome: Retro-Zeitreise im Video: Run-&-Gun à la Contra und Metal Slug - 4Players.de

The Arcade Crew (Publisher) und Joymasher (Entwickler) zeigen im folgenden Video den an Contra und Metal Slug erinnernden Action-Plattformer Blazing Chrome . Der Clip zeigt das zweite Level des Spiels, in dem die Helden Mavra und Doyle es mit einer Vielzahl von Feinden (wie den Bike Reapers) aufnehmen, und zwar mit die Macht futuristischer Motorräder.In Blazing Chrome rebellieren menschliche Widerstandssoldaten gegen militante Computer, welche die Kontrolle über die Erde übernommen haben. Spielen kann man als Mavra (Widerstandskämpfer) oder Doyle (aufständischer Roboter). Das klassische Run-&-Gun-Actionspiel lässt sich mit zwei Personen kooperativ spielen. Für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Gameplay Preview