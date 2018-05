Warriors Orochi 4: Koei Tecmo nennt Plattformen und Anzahl der Charaktere - 4Players.de

Warriors Orochi 4 soll noch in diesem Jahr für PS4, PC und Switch erscheinen. Das haben Koei Tecmo und Omega Force in der aktuellen Ausgabe der Famitsu bekannt gegeben, wie Gematsu berichtet. Bei der Ankündigung im März hatte man sich bezüglich der anvisierten Plattformen noch ausgeschwiegen. Die PC-Umsetzung soll allerdings erst zu einem etwas späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.Darüber hinaus wurde bekannt, dass das Spiel 170 spielbare Charaktere enthalten soll - so viele wie niemals zuvor. Fünf von ihnen sollen komplett neu sein und erst demnächst enthüllt werden. Da man als Gegenspieler den griechischen Gott Zeus auserkoren hat, könnten die neuen Figuren möglicherweise die zwölf Olympier aufgreifen, also Götter wie Athene oder Poseidon. Dazu würden auch die Erweiterungen des Kampfsystems passen: Eine neue Angriffsmöglichkeit wird als "Divine Art Action" bezeichnet.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung