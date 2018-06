Warriors Orochi 4: Erscheint Mitte Oktober für PC, PS4, Switch und Xbox One - 4Players.de

Koei Tecmo Europe wird Warriors Orochi 4 am 16. Oktober 2018 für PC (Steam) und am 19. Oktober 2018 für PlayStation 4, Switch und Xbox One hierzulande veröffentlichen. Warriors Orochi 4 verbindet die Universen der Dynasty- und Samurai-Warriors-Spiele und umfasst 170 spielbare Charaktere, mit denen die Spieler einzeln oder im Coop-Modus in die Action ziehen können.Der Publisher schreibt: "Darüber hinaus können Spieler in Warriors Orochi 4 erstmals Magie nutzen, um mächtige sowie visuell beeindruckende Angriffe gegen ihre Herausforderer zu auszuführen. Diese neuen Kräfte stammen aus den Artefakten der Götter, den sogenannten Sacred Treasures, mit denen alle Charaktere in Warriors Orochi 4 gesegnet wurden. Mit ihrer Hilfe entfachen die Spieler magische Fähigkeiten und können zusätzlich die bekannten Legacy-Moves sowie Spezialangriffe verstärken. Neben zahlreichen bekannten Figuren der Warriors-Serie, finden sich neue Charaktere in Warriors Orochi 4, wie den Vater des griechischen Pantheons wieder. Zeus hat die Macht, ein verheerendes Gewitter herbeizurufen und über seine Gegner zu entladen. Zusammen mit weiteren neuen und vertrauten Gesichtern der Warriors-Serie, wird er sich einem noch unbekannten Gegner gegenüberstellen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung