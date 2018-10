Warriors Orochi 4: Erhält Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde - 4Players.de

Weiter heißt es: "Die vereinten Helden aus dem gesamten Dynasty- und Samurai-Warriors-Universum stehen vor einer Schlacht gegen den Gott der Götter, Zeus, der das Reich der Menschheit manipuliert hat, um eine eigene Parallelwelt zu erschaffen. Die Spieler müssen acht sagenumwobene Ouroboros-Armbänder finden - doch diese beherbergen unbeschreibliche Kräfte, die sinistere Individuen zum eigenen Vorteil nutzen wollen. Die Kräfte verleihen dem Träger die Macht eines Gottes und lassen ihn eine schier unbegrenzte Menge an Magie im Kampf einsetzen sowie einzigartige physische Angriffe ausführen."Warriors Orochi 4 erscheint am 16. Oktober 2018 für PC ( Steam ) sowie am 19. Oktober für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.