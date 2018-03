Lego Die Unglaublichen: Offiziell für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Lego Die Unglaublichen (PC) Screenshot - Lego Die Unglaublichen (PC) Screenshot - Lego Die Unglaublichen (PC) Screenshot - Lego Die Unglaublichen (PC) Screenshot - Lego Die Unglaublichen (PC)

Nach der durchgesickerten Ankündigung ( wir berichteten ) haben Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney und Pixar nun LEGO Die Unglaublichen offiziell angekündigt. Das Videospiel basiert auf beiden Disney•Pixar-Filmen (Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2) und wird am 15. Juni 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Der Publisher schreibt: "Im Spiel können Spieler actionreiche Story-Level und eine epische Spielwelt, einschließlich Municiberg und Nomanisan Island, erkunden und ihre einzigartigen superstarken Fähigkeiten nutzen, um die Superschurken der Stadt ihrer gerechten Strafe zuzuführen.""Das Franchise von Die Unglaublichen - vollgepackt mit Superhelden-Charakteren, Abenteuer und Teamwork, in Kombination mit dem Humor, dem Rätsellösen und unerwarteten Überraschungen der LEGO Spiele - schafft eine perfekte Kombination für Spieler", sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games Publishing. "Mit LEGO Die Unglaublichen erleben Fans die pausenlose Action aus beiden Filmen und bekämpfen als Superhelden-Familie zusammen das Verbrechen.""LEGO Die Unglaublichen bietet stundenlangen kreativen Spielspaß mit einer einfallsreichen LEGO Version der Unglaublichen-Filme", sagt Sean William McEvoy, Vizepräsident, Digitale Spiele & Apps, The LEGO Group. "Das kooperative Rätsellösen bringt Spaß für die ganze Familie.""Fans aller Altersklassen werden dieses neue Unglaublichen-Spielerlebnis lieben", sagt Lisa Anderson, Vizepräsidentin, Spiele, Disney Consumer Products & Interactive Media. "LEGO Die Unglaublichen präsentiert spannende neue Abenteuer, angeführt von der unvergleichlichen Unglaublichen-Familie, und stellt ihre Fähigkeiten, und ihre Familie, in einer LEGO Welt voller Spaß und Überraschungen auf die Probe."Letztes aktuelles Video: Ankuendigung