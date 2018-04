Lego Die Unglaublichen: Erster Trailer mit Spielszenen - 4Players.de

Der erste Spielszenen-Trailer aus LEGO Die Unglaublichen steht bereit. In dem Clip sind die Superkräfte der Familie Parr zu sehen: Elastigirls Flexibilität und Wandlungsfähigkeit, Mr. Incredibles unvergleichliche Superkraft, Violettas unzerstörbare Kraftfelder, Flashs Lichtgeschwindigkeit und Jack-Jacks unvorhersehbare Fähigkeiten. Zum Beispiel verwandelt sich Elastigirl in eine stabile Brücke, damit Mr. Incredible darüber klettern kann, und Violetta entfesselt ihre Kräfte, um ein Laser-Gitter zu deaktivieren, damit Flash hindurchlaufen kann.Das Videospiel basiert auf beiden Disney•Pixar-Filmen (Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2) und wird am 15. Juni 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer