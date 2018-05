Lego Die Unglaublichen: Verbrechenswellen-Missionen im Trailer; Switch-Version verspätet - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat einen Trailer zu LEGO Die Unglaublichen veröffentlicht, der einen ersten Einblick auf die Verbrechenswellen-Missionen gewährt. Das Video zeigt, dass Teamwork erforderlich ist, um die Schurken, die in die dynamische Spielwelt eingefallen sind, zu besiegen. Jeder Bezirk der Welt wurde von einer Welle krimineller Verbrechergenies überschwemmt, wie etwa Syndrom und Der Tunnelgräber. Die Spieler müssen mehrere Herausforderungen bewältigen und sich Bosskämpfen stellen.Das Videospiel basiert auf beiden Disney•Pixar-Filmen (Die Unglaublichen und Die Unglaublichen 2) und wird am 15. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Für Nintendo Switch erscheint das Spiel am 5. Juli 2018.Letztes aktuelles Video: Crime Waves Trailer