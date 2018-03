The Elder Scrolls Online: Summerset: Video-Trio: Sommersend, Hochelfen und Psijik-Orden - 4Players.de

Die ZeniMax Online Studios haben drei weitere Videos zur jüngst angekündigten Erweiterung The Elder Scrolls Online: Summerset veröffentlicht. Im ersten Video steht das neue Gebiet Sommersend im Mittelpunkt. Sommersend ist die Heimat der Hochelfen und kann zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena (1994) erkundet werden. Die Hochelfen werden im zweiten Clip behandelt.Das dritte Video dreht sich um den Psijik-Orden. "Zum ersten Mal in einem Elder-Scrolls-Spiel können sich Spieler dem mysteriösen Psijik-Orden anschließen und dessen geheime Heimatstadt Artaeum aufsuchen. Es gilt, die Magie des Psijik-Ordens zu meistern, um eine neue Fertigkeitslinie zu erhalten, mit der die Zeit selbst manipuliert werden kann."