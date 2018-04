The Elder Scrolls Online: Summerset: Rundreise-Trailer zeigt Sommersend - 4Players.de

In The Elder Scrolls Online: Summerset erkunden die Spieler zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena die Heimat der Hochelfen. Sommersend soll das bisher größte "Kapitelgebiet" im Online-Rollenspiel sein. Das Rundreise-Video gibt einen Überblick über das neue Gebiet (siehe unten)."Zum ersten Mal in der Geschichte von Tamriel werden die lange geschlossenen Grenzen von Sommersend auf Befehl von Königin Ayrenn für Fremde geöffnet. Es gibt üppige Wälder, tropische Lagunen und uralte Korallenhöhlen, die nur darauf warten, ihre Pracht zu zeigen. Sommersend erstreckt sich damit noch weiter als Vvardenfell aus dem letztjährigen Kapitel Morrowind. Spieler können den mysteriöse Psijik-Orden, einen Geheimbund von Magiern der Insel Artaeum, aufsuchen, um eine neue Fertigkeitslinie und mächtige Fähigkeiten zu erlernen. Abenteurer können außerdem den höchsten Gipfel Sommersends erklimmen, um sich nach Wolkenruh zu wagen und sich dort in einer neuen Prüfung für 12 Spieler Feinden in einer Gruppe entgegenzustellen."Letztes aktuelles Video: Reise nach SommersendThe Elder Scrolls Online: Summerset erscheint für PC/Mac am 21. Mai und am 5. Juni für PlayStation 4 und Xbox One. Wer 'ESO: Summerset' vorab erwirbt, erhält das Paket 'Gabe der Königin' und damit sofortigen Zugriff auf das Grundspiel und das Kapitel 'Morrowind' (gilt ausschließlich für digitale Vorabkäufe unter bestimmten Bedingungen; zum Store ).