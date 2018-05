The Elder Scrolls Online: Summerset: Erweiterung für PC und Mac veröffentlicht; Cinematic-Trailer steht bereit - 4Players.de

Beneath the pristine surface of Summerset Isle, seeds of corruption and chaos grow…



The next Chapter in the #ESO saga is here! Watch our Official Cinematic Trailer and join the #Summerset PC/Mac Early Access today.https://t.co/3fNnRF4Ef1 pic.twitter.com/YCEsPUBrtS — The Elder Scrolls Online (@TESOnline) 21. Mai 2018

Die Erweiterung The Elder Scrolls Online: Summerset ist für PC/Mac veröffentlicht worden - "im vorzeitigen Zugang" im Vergleich zur Konsolen-Umsetzung für PS4 und Xbox One, die am 5. Juni 2018 an den Start gehen wird. Die Wartungsarbeiten an den europäischen und nordamerikanischen Megaservern sind bereits abgeschlossen . Die ausführlichen Patchnotizen v4.0.5 (Summerset & Update 18) in deutscher Sprache findet ihr hier Der Launch des Add-ons wird mit dem vier Minuten langen Cinematic Trailer (siehe unten) eingeläutet: "Königin Ayrenn hat die Grenzen von Sommersend für alle geöffnet, aber uralte Feinde und daedrische Mächte schmieden Pläne in den Schatten, um der Insel und seinen Bewohnern eine ganz andere Zukunft zu garantieren. Versammle deine Verbündeten, erkunde ein Paradies unvergleichlicher Schönheit und uralter Geschichte, und bereite dich darauf vor, um Herz und Seele von Sommersend - und am Ende auch Tamriel - zu kämpfen."Letztes aktuelles Video: Cinematischer Trailer