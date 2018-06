The Elder Scrolls Online: Summerset: Erweiterung für PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Die Erweiterung The Elder Scrolls Online: Summerset ist nun auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die Erweiterung bietet ein neues Gebiet (Summerset bzw. Sommersend; angestammte Heimat der Hochelfen) inkl. eigener Geschichte, die Fertigkeitslinie des Psijik-Ordens, Schmuckhandwerk und mehr (Change-Logs von Summerset und Update 18: PlayStation 4 und Xbox One Die Zenimax Online Studios schreiben: "Auf Befehl von Königin Ayrenn öffnet sich Sommersend für Fremde, wodurch zum ersten Mal Neuankömmlinge durch dessen wunderschöne Wälder und Lagunen sowie versteckte, düstere Kluften streifen können. Die Spieler können zudem das mystische Artaeum, eine magische Insel, die jenseits von Raum und Zeit existiert, besuchen. Das neue Gebiet ist die bislang umfassendste Ergänzung zu ESO, die selbst über das umfangreiche Morrowind-Update aus dem letzten Jahr hinausgeht. Vollgepackt mit einer spannenden Hauptgeschichte und haufenweise Nebenquests ist Summerset das reinste Paradies zum Erkunden und Entdecken überraschender neuer Geschichten. ESO: Summerset kann natürlich allein gespielt werden, wie jedes andere traditionelle Elder Scrolls-Spiel auch. Doch in einer Welt voller mächtiger Gegner, geheimnisvoller Gewölbe sowie einer herausfordernden neuen Prüfung für eine 12er-Gruppe finden Spieler und ihre Freunde viele Stunden Online-Abenteuer, wenn sie sich zusammentun, um die härtesten Hürden dieser Welt zu bezwingen. Und dank des Stufenausgleichssystems von ESO können neue Spieler auch mit Veteranen eine Gruppe bilden, egal wann und egal für welche Quest: Alle Spieler erwarten neue Herausforderungen.""Der Psijik-Orden stellte schon immer eine geheimnisvolle und mystische Macht in Tamriel dar. In ESO: Summerset ist er nun zurückgekehrt. Spieler werden – zum ersten Mal in einem Elder Scrolls-Spiel – diese rätselhaften Magier aufsuchen und ihrem Orden beitreten können. Indem sie die Magie des Psijik-Ordens meistern, schalten sie eine mächtige neue Fertigkeitslinie frei – eine der Fähigkeiten ist sogar die Zeit zurückzudrehen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer