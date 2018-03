Maelstrom: Seeschlachten aus der Vogelperspektive starten im April in den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Maelstrom (PC) Screenshot - Maelstrom (PC) Screenshot - Maelstrom (PC) Screenshot - Maelstrom (PC) Screenshot - Maelstrom (PC) Screenshot - Maelstrom (PC)

Wem die Seeschlachten in Skull & Bones oder Sea of Thieves zu realistisch sind, sollte vielleicht einmal in Maelstrom hineinschnuppern. Der Actiontitel zeigt das Gemetzel aus der Vogelperspektive und man bekommt es offenbar auch mit riesigen Seemonstern sowie anderen "düsteren Fantasy"-Kreaturen zu tun. Das PC-Spiel startet am 11. April in Steams Early Access und hat vor kurzem auch die Mindestsumme seiner Kickstarter-Kampagne (8.088 Euro) geknackt.In einer überschwemmten Welt kämpfen Orks, Zwerge und Menschen um die spärliche verbleibende Landmasse. Orks z.B. fallen vor allem durch ihre brutalen Enter-Fähigkeiten auf, während die langsamen Zwergschiffe sehr stabil sind. Der Spielablauf soll arcadelastig ausfallen und sich auf schnelle Entscheidungen konzentrieren. Die Entwickler sprechen laut PCGamer.com von einer Kreuzung aus Sid Meier's Pirates! und the dem Tabletop-Spiel " Man o' War ".Im Zentrum stehen Mehrspieler-Schlachten. Freunde von Koop oder Einzelspieler-Kampagnen sollten sich keine zu großen Hoffnungen machen. Beide Spielvarianten wurden zwar als Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne ausgeschrieben - vier Tage vor Schluss ist man ist aber noch sehr weit von den entsprechenden Summen entfernt (Koop: 30.000 Dollar, Kampagne: 100.000 Dollar). Das Wort Maelstrom dürfte übrigens einigen Spielern bekannt vorkommen: Es gab schließlich bereits mindestens zwei andere Spiele mit dem gleichen Namen (siehe hier und hier ).