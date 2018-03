9 Monkeys of Shaolin: Oldschool-Prügler der Redeemer-Macher - 4Players.de

Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC) Screenshot - 9 Monkeys of Shaolin (PC)

Sobaka Studio, das Team hinter Redeemer , hat sein neues Projekt enthüllt: 9 Monkeys of Shaolin. Dabei handelt es sich laut Gematsu um ein Oldschool-Beat'em-up im Stil von Final Fight oder Streets of Rage, in dem man sich in der Rolle des chinesischen Fischers Wei Cheng auf einen Rachfeldzug mit fliegenden Fäusten und schmerzhaften Tritten begibt. Neben Schlagwaffen hat man auch die Möglichkeit, magische Siegel in den Auseinandersetzungen zu verwenden.Die Geschichte ist angesiedelt im mittelalterlichen China, wo man über 25 Schauplätze besuchen darf, die von kleinen Dörfern über ein Piratenschiff bis hin zu Klostern und japanischen Villen führen. Und wie es sich für ein klassisches Prügelspiel gehört, darf man sich auch in einem lokalen Koop-Modus gemeinsam auf die Reise begeben.9 Monkeys of Shaolin soll im Herbst über Buka Entertainment für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer