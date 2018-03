The Curse of Monkey Island: Adventure-Klassiker aus dem Jahr 1997 bei GOG und Steam erhältlich - 4Players.de

Chibiterasu schrieb am 23.03.2018 um 17:02 Uhr

Ok, das kann ich sogar sehr gut nachvollziehen - ging mir auch immer so.

DotT ist da schriller. Aber ich finde das eben sehr schön gezeichnet und komisch. Dazu die recht cleveren Zeiträtsel und schräge Charaktere. Für mich eigentlich auch ein perfektes Spiel, jedoch liegt mir ebenfalls das Karibik/Piratensetting noch ein Stück mehr.

Und die Musik in Monkey Island ist wirklich ein totales Highlight.