The Curse of Monkey Island: Bei GOG komplett auf Deutsch verfügbar - 4Players.de

Wie GOG bekannt gegeben hat, ist mit The Curse of Monkey Island Teil drei der großen Adventure-Serie seit kurzem auf Deutsch verfügbar - und zwar exklusiv bei gog.com . Dabei handelt es sich um die komplette Lokalisierung, also sowohl Text als auch Sprache. Ob es sich um eine zeitliche oder dauerhafte Exklusivität handelt, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.GOG stellt das Spiel mit den folgenden Worten vor: "Dürfen wir vorstellen, Guybrush Threepwood. Er ist irgendwo im nirgendwo des Ozeans gestrandet. Er ist ausgehungert, kurz vorm Verdursten und viel größer als man ihn in Erinnerung hatte. Trotzdem ist er so entschlossen wie nie, Elaine aus den Klauen seines untoten Erzfeindes LeChuck zu befreien. Nach einem missglückten Heiratsantrag beschließt er, sich einem Barbier-Quartett anzuschließen, treibt einem sprechenden Schädel die Träume von der Weltherrschaft aus und kommt (fast) um auf der Suche nach einem Gegenmittel für den Fluch von Monkey Island. Und das alles an einem Tag!"