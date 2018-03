Turmoil: In der Erweiterung "The Heat Is On" können Unmengen an Öl gefördert werden - 4Players.de

"In jedem Gebiet werden neue Bohrtechniken eingeführt, die von einer neuen unterirdischen Substanz gespeist werden: Magma.

Du wirst vertraute Gesichter wie Edward, Fred und William wiedersehen. Sie haben ihr Material in Eisenbahnwaggons mitgebracht, so dass du dich sofort mit deiner bevorzugten Bohrausrüstung ausstatten lassen kannst.

Auch neue Gesichter werden dir begegnen: Da ist Philip, der im Saloon sein dubioses Kartenspiel betreibt.

Jack ist ein neuer Charakter, der aus seinem Schuppen heraus Magma-Werkzeuge anbietet. Er mag Hühner.

Anthony ist einer der Rückkehrer vom letzten Mal. Statt des Handels mit Diamanten hat er ein Geschäft eröffnet, in dem du alle Arten von unterirdischen Schätzen kaufen und verkaufen kannst.

Der neue Bürgermeister ist nicht so wie der alte. Seine Tipps sind kostenlos und er nutzt ein anderes Auktionssystem. Für Aktien benötigst du allerdings immer noch Bares!

Es gibt da eine Katze, die durch die Stadt tigert! Sie tut nicht gerade viel, aber was lässt sich von diesen Geschöpfen erwarten?

Und zu guter Letzt: ein paar brandneue Musiktitel!"

Für Turmoil ist die Erweiterung "The Heat Is On" (Preis: 4,99 Euro) veröffentlicht worden. In der neuen Kampagne können in einer weiteren Stadt, die aus drei Gebieten besteht, Unmengen an Öl gefördert werden. Zugleich steht Patch #41 für das Hauptspiel zur Verfügung ( zum Change-Log ).Features (laut Hersteller):Über die Entwicklung von The Heat Is On und das generelle Feedback auf Turmoil schreibt Gamious: "Ein großer Teil der Inhalte in The Heat Is On ergab sich aus Lernprozessen in Turmoil. Wir bemerkten, dass nicht alle Spieler sich das volle Potential von Gas erschlossen. Deshalb senkten wir die Einstiegsschwelle für die Nutzung von Gas. Von Beginn an werden die Firmen Left und Right Inc. installierte Gasanschlüsse zur Verfügung stellen. Kostspielige Upgrades erübrigen sich somit, hohe Ölpreise für alle! Insgesamt wurde die Ausbeutung von Gasvorkommen geradliniger gestaltet. Erfahrene Spieler sollten dennoch nicht fürchten, dass das Spiel nun weniger herausfordernd ist. Bei der Arbeit auf dem Ölfeld dreht sich noch immer alles darum, kluge Entscheidungen unter Zeitdruck zu treffen - besonders im letzten Fördergebiet! Die Spielumgebung in dieser DLC-Kampagne bietet mehr Tiefe. Statt Diamanten sind nun insgesamt neun verschiedene unterirdische Schätze verfügbar. Diese alle zu sammeln (durch Handel oder Ausgraben), wird von großem Nutzen sein. Daneben wird die Stadt noch mehr Möglichkeiten bieten, wie das Kartenspiel um Geld."Letztes aktuelles Video: The Heat Is On DLC