Deployment: Futuristischer Shooter von Whale Rock Games (We Are The Dwarves) demnächst auf Steam - 4Players.de

Whale Rock Games hat sein aktuelles Projekt vorgestellt: Der Arcade-Shooter Deployment soll bereits am 10. April auf Steam erhältlich und sowohl einzeln als auch im Team sowie gegen andere menschliche Spieler spielbar sein.Anders als in We Are The Dwarves , dem vorherigen Projekt des Studios, stehen schnelle Reflexe und ein genaues Auge im Vordergrund, wenn man als KI, ein so genannter Infosoldier, zufällig erstellte Räume im Inneren der Computer futuristischer Regierungen und Großkonzerne durchforstet.Zuvor entscheidet man sich für eine von fünf Klassen, während man im Kampf vor allem darauf bedacht sein sollte Geschütztürme einzunehmen, um einen wichtigen taktischen Vorteil zu erhalten. Wie das aussehen kann, zeigt das folgende Video.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer