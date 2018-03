Fair Play Alliance: Über 30 Spiele-Unternehmen wollen unangemessenes Verhalten in Online-Spielen bekämpfen - 4Players.de

Mehrere große Spielefirmen haben sich zusammengeschlossen, um unangemessenes (toxisches) Verhalten in Online-Spielen zu bekämpfen. Die sogenannte Fair Play Alliance ist eine branchenübergreifende Initiative von über 30 Unternehmen aus der Gaming-Branche. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, Fairplay bei Online-Spielen zu fördern, das Bewusstsein bezüglich des Verhaltens in Spielen zu schärfen und Forschung sowie "Best Practices" auszutauschen, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Im Leitbild steht: "Wir stellen uns eine Welt vor, in der Spiele frei von Belästigung, Diskriminierung und Beschimpfungen/Missbrauch sind und in der sich die Spieler durch das Spielen ausdrücken können."Auf der GDC 2018 gab es bereits Vorträge und Diskussionen zu diesem Themenkomplex. So hat zum Beispiel Natasha Miller von Blizzard via PC Gamer berichtet, dass die Einführung des "Meldesystems" in Overwatch ("verwarnte Spieler" erhalten den Vorschlag, sich "netter" zu verhalten) dafür sorgte, dass die Anzahl der Vorfälle von Beschimpfungen im Chat um 25,4 Prozent zurückging.Welche Zukunftspläne die Fair Play Alliance ( zur Webseite ) nach der GDC verfolgen wird, ist unklar. Laut Kimberly Voll von Riot Games via Kotaku werde noch immer daran gearbeitet, die Ressourcen zu verteilen und einen einfachen Weg für Entwickler zu schaffen, die Hilfe beim Umgang mit Belästigungsproblemen benötigen. Ein langfristiges Ziel sei es, einen Standard von Regeln und Erwartungen zu schaffen, die in mehreren Spielen durchgesetzt werden können - allerdings sei dies einfacher gesagt als getan, weil mehrere große Unternehmen und Konkurrenten sich auf solch einen Standard einigen müssen.Über 30 Unternehmen haben sich der Fair Play Alliance angeschlossen, darunter Blizzard Entertainment, CCPGames, Corillian, Discord, Epic Games, Flaregames, Huuuge Games, Intel Corporation, Kabam, Kefir, Ker-Chunk Games, Mixer, Owlchemy Labs, Playrix, Radial Games, Riot Games, Roblox Corporation, Rovio Entertainment Corp., Space Ape Games, Spirit AI, Supercell, Two Hat, Twitch, Unity Technologies und Xbox.