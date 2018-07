Crying Suns: Kickstarter-Erfolg: Weltraum-Taktik mit "Rogue-lite"- und Story-Einschlag - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung von Crying Suns (für PC, Mac und später iPad) läuft weiterhin gut. Das Mindestziel bei 25.000 Euro und auch die ersten beiden Stretch-Goals (35.000 Euro und 45.000 Euro) wurden erreicht. Demnach wird das galaktische Taktikspiel mit "Rogue-lite"-Einschlag noch mit einer neuen Fraktion "Prag Mah", erweiterten Expeditionen und zwei alternativen Enden erweitert. Kommen bis zum 31. Juli insgesamt 60.000 Euro zusammen, wollen die Entwickler die Bosskämpfe zu "epischen Bosskämpfen" ausbauen.Bei der Story-lastigen Erkundung einer sterbenden, prozedural generierten Galaxie begibt man sich in Crying Suns in die Rolle eines (geklonten) Flottenkommandeurs/Admirals. Während man das Universum erforscht, finden immer wieder Schlachten im Weltraum statt, die in pausierbarer Echtzeit ablaufen. Zwischen den Gefechten finden zudem Story-Events statt, die Entscheidungen erfordern. Scheitert der Flottenkommandeur, was laut den Entwickler sehr häufig vorkommen wird, darf man es erneut versuchen (neuer Klon) und kann einige Elemente aus der vorherigen Partie mit in die neue Runde nehmen.Als Vorbilder dienen FTL: Faster Than Light, Battlestar Galactica sowie Isaac Asimovs Foundation-Zyklus. Jeder Durchgang soll einen Teil der "verborgenen Wahrheit" enthüllen. Interessierte Spieler können sich eine Demo-Version runterladen, die ein Kapitel umfasst ( Download ). Das fertige Hauptspiel soll sechs Kapitel umfassen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer