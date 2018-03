Steins;Gate Elite: Vollständig animierter Remaster von Steins;Gate für PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Spike Chunsoft hat bei der Game Developers Conference 2018 bekanntgegeben , dass Steins;Gate Elite im Laufe des Jahres für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Switch in Nordamerika und Europa veröffentlicht werden soll. Die Konsolen-Fassungen werden ebenfalls als Box-Version im Einzelhandel erhältlich sein. In Japan wird es auch eine PS-Vita-Fassung geben.Steins;Gate Elite ist ein Remaster von Steins;Gate mit animierten Szenen aus dem Steins;Gate-Anime und zusätzlichen Anime-Passagen von White Fox. Es soll nun "vollständig" animiert sein, heißt es weiter. Hierzulande wird es mit japanischer Sprachausgabe und englischen Texten erscheinen.Die PS4- und PC-Versionen werden außerdem ein HD-Remake von Steins;Gate Phenogram (2013) enthalten - dies sind zehn weitere Geschichten. Die Switch-Fassung wird mit Steins;Gate 8-bit eine Adaption von Steins;Gate in 8-Bit-Grafik mit Chiptune-Musik umfassen.Letztes aktuelles Video: Trailer