Shadowgun Legends: Shooter für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht - 4Players.de

Madfinger Games hat Shadowgun Legends für Android ( Google Play ) und iOS-Geräte ( App Store ) veröffentlicht. Der Shooter kann via NVIDIA Shield TV auch mit Controller auf größeren Bildschirmen gespielt werden.Shadowgun Legends ist Free-to-play mit Ingame-Käufen und bietet eine Einzelspieler-Kampagne sowie kooperative als auch kompetitive Mehrspieler-Modi. Darüber hinaus wird ein Ruhmsystem geboten (Umgebung soll auf den Spieler reagieren)."Wähle aus über 600 einzigartigen Waffen, inklusive Pistolen, Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Schweren Maschinengewehren, Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Raketenwerfern. Von Plasmastrahlen bis zum guten alten Bleigeschoss. Sammle über 1000 Rüstungsteile und baue deine Rüstungssets. Verstärkter Moloch, schnittiger Eindringling oder doch was ganz Anderes? Du hast die Wahl! Mach deinen Shadowgun mit 250+ kosmetischen Gegenständen einzigartig Wähle deine Fähigkeiten und deinen Spielstil - keine Klassen, keine Einschränkungen", schreiben die Entwickler, die ihrem Spiel die Tiefe eines PC- oder Konsolentitels auf einer mobilen Plattform attestieren."Shield TV erlaubt es uns, das Spiel an seine Grenzen zu treiben. Es hilft uns jeden Tag, neue Wege zu finden, das Spiel zu verbessern, die Leistung zu optimieren und das bestmögliche Spielerlebnis zu liefern", sagt Vojtech Jatel, Lead Programmer bei Madfinger Games."Wir freuen uns unheimlich über die wachsende Unterstützung der Gaming-Community", sagte CEO, Mitgründer und Game Director Marek Rabas. "Wir hätten uns niemals erträumt, dass Shadowgun Legends in so kurzer Zeit 1,5 Millionen Voranmeldungen erreichen würde ... Das ist unglaublich cool, aber es bedeutet auch, dass wir den Spielern ein grandioses Spiel liefern und unsere gewohnt exzellente Qualität abliefern müssen."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer