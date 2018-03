Distant Worlds: Music from Final Fantasy: Konzertreihe macht in Deutschland Station, Vorverkauf ist gestartet - 4Players.de

Final Fantasy von Square Enix gehört zu den langlebigsten Spieleserien: Letztes Jahr feierten die Rollenspiele, die stets mit einem stimmungsvollen Soundtrack punkten konnten, ihr 30-jähriges Jubiläum. Die Kompositionen von Nobuo Uematsu & Co werden nächstes Jahr im Rahmen der Konzertreihe "Distant Worlds: Music from Final Fantasy" gewürdigt.Verantwortlich für die Inszenierung des 63-köpfigen Orchesters und des 32-köpfigen Chors ist der Grammy-Gewinner und Dirigent Arnie Roth. Die Multimedia-Show, die das das Live-Gescheehn mit Videoausschnitten aus den Spielen auf Großbildleinwand verbindet, wird erstmals auch Musiken aus Final Fantasy 15 verwenden.Distant Worlds: Music from Final Fantasy macht in drei deutschen Städten Station:14.02.2019: Hamburg, Barclaycard Arena15.02.2019: Berlin, Tempodrom16.02.2019: Düsseldorf, Misubishi Electric HallWeitere Informationen sind auf der offiziellen Website zu finden.Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Karten können hier bestellt werden.