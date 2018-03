Zanki Zero: Last Beginning: Neues Survival-Rollenspiel der DanganRonpa-Macher - 4Players.de

Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC) Screenshot - Zanki Zero: Last Beginning (PC)

Im Rahmen der Game Developers Conference 2018 hat Spike Chunsoft bekannt gegeben, Zanki Zero: Last Beginning in Nordamerika und Europa für PlayStation 4 und PC ( Steam ) zu veröffentlichen. Ein Termin wurde allerdings nicht genannt. In Japan soll das Survival-Rollenspiel von DanganRonpa -Produzent Yoshinori Terasawa und -Designer Takayuki Sugawara zudem für PlayStation Vita erhältlich sein.Im Spiel sollen acht geklonte Personen in einer postapokalyptischen Inselwelt ums Überleben kämpfen und in einem ewigen Kreislauf aus Leben und Tod nach Sinn suchen. Man soll in 13-tägigen Lebenszyklen Jagd auf Nahrung und Rohstoffe machen, Dungeons erkunden, Echtzeit-Kämpfe bestreiten und Sünden der Vergangenheit aufdecken, während der Körper rasant älter werde und sich Fähigkeiten entsprechend ändern. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer