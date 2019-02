Der japanische Videospiel-Entwickler Spike Chunsoft wird Zanki Zero: Last Beginning am 9. April 2019 für PC (digital) und PlayStation 4 (Einzelhandel und digital) veröffentlichen. Das selbst ernannte "Non-Stop-Survival-Spiel" erscheint vollständig ins Englische übersetzt (Sprachausgabe und Untertitel). Auch japanische Sprachausgabe kann ausgewählt werden."Zanki Zero: Last Beginning ist ein Survival-Spiel aus der Feder von Yoshinori Terasawa und Game Desinger Takayuki Sugawara - den kreativen Köpfen hinter der beliebten DanganRonpa-Serie. Die Spieler ergründen in einer postapokalyptischen Welt mysteriöse Ruinen auf der Suche nach dem Geheimnis hinter dem niemals endenden Klon-Zyklus aus Leben und Tod der acht Protagonisten."Letztes aktuelles Video: Character Trailer