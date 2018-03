Stormland: Mittelalterliches Survival- und Aufbauspiel als Beta-Version erhältlich - 4Players.de

Mit Stormland wollen zwei französische Entwickler die Besonderheiten eines Survival-Abenteuers mit Aufbau-Strategie im Stil von Banished verbinden. Vor knapp zwei Wochen haben sie ihr noch im Entstehen begriffenes Spiel auf der Independent-Plattform itch.io veröffentlicht, bis Sommer diesen Jahres wollen sie es fertigstellen.Eine Besonderheit seien ähnlich wie in Banished oder Frostpunk die unwirtlichen Bedingungen, denn Stürme und Naturkatastrophen machen den Bewohnern einer Insel zu schaffen. Eine andere soll das realistische Abbilden mittelalterlicher Bauweisen sein: Man könne alles so herstellen, wie es im Spiel dargestellt wird. Nicht zuletzt beeinflusst das Tun der virtuellen Gemeinschaft auch die Umwelt, denn sowohl starkes Fischen an ein und derselben Stelle sowie das Abholzen von Wäldern kann offenbar schwerwiegende Folgen haben.Anders als in den meisten Aufbau-Titeln trifft man alle Entscheidungen im Rundentakt, wobei die Menge an Zeit, die ein Bewohner pro Runde aufwenden kann, die wichtigste Ressource sei. Je mehr die Arbeiter gegessen haben, desto mehr Zeit steht ihnen dabei zur Verügung.