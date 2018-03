Tales of the Neon Sea: Cyberpunk-Adventure für PC und Konsolen angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC) Screenshot - Tales of the Neon Sea (PC)

Freunde des Cyberpunk-Settings bekommen neuen Rätselstoff: Entwickler Palm Pioneer und Publisher Zodiac Interactive haben das Point-and-click-Adventure Tales of the Neon Sea angekündigt, welches in einem klassischen Pixel-Look gehalten ist. Der angepeilte Erscheinungszeitraum ist der Sommer 2018, und zwar für PC und nicht näher spezifizierte "Konsolen".Passend zur Vorstellung auf der Penny Arcade Expo East in Boston (5. bis 8. April) wurde ein Trailer veröffentlicht, der bereits einige urbane Schauplätze zeigt. All zu düster soll es trotz des Themas offenbar nicht werden; die Entwickler attestieren ihrem Projekt bereits einen "peppigen, schrulligen Charme".