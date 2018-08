Tales of the Neon Sea: Kickstarter-Kampagne gestartet - 4Players.de

Um die Entwicklung des Cyberpunk-Adventures Tales of the Neon Sea zu finanzieren, hat Entwickler Palm Pioneer eine Kickstarter-Kampagne gestartet, bei der umgerechnet mindestens 8.608 Euro zusammenkommen sollen.Die Hälfte des Spiels sei bereits fertiggestellt und die zentralen Spielelemente würden funktionieren, so Palm Pioneer in der Beschreibung zur Schwarmfinanzierung. Neben dem Erstellen der weiteren Inhalte soll das Kickstarter-Geld vor allem dazu dienen die Performance zu verbessern und sowohl Musik als auch Sound fertigzustellen. Nicht zuletzt sollen mit dem Geld Umsetzungen für andere, nicht genannte Plattformen entstehen.Tales of the Neon Sea ist ein klassisches Point&Click-Adventure, das sich u.a. über seine detaillierten Pixelgrafiken auszeichnen soll und ursprünglich im Sommer erscheinen sollte, laut Kickstarter jetzt aber im Oktober diesen Jahres erhältlich sein wird.