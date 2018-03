Star Renegades: Taktische Rollenspiel-Rebellion im Retro-Design angekündigt - 4Players.de

Outwit your foes with interrupts, counters, and combos in our fast-paced Reactive Time Battle System

Survive the relentless onslaught of an Intelligent Adversary system that generates unique enemies and bosses that evolve as you play

Unlock hundreds of alternate characters as your surviving squad members form bonds and create progeny

Battle your way into the heart of the Empire as our Rebellion Engine creates a unique experience with each playthrough via emergent gameplay and events, procedurally generated missions, shifting priorities, evolving enemies, and tons of equipment/upgrades for your squad"

Im frisch angekündigten Rollenspiel Star Renegades nimmt man es in fremdartigen SciFi-Kulissen mit einem mächtigen autoritären Regime auf. Die Squad-basierten Kämpfe im Retro-Design sollen laut Steam mit einem "Rogue-lite"-Schema daherkommen. In der prozedural generierten Kampage werden vor allem Konter, ein "intelligentes Gegenspieler-System" sowie der Rangaufstieg der Offiziere eine wichtige Rolle spielen. Der PC-Titel soll noch in diesem Jahr erscheinen.