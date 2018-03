Ys Origin: Action-Rollenspiel erscheint im April mit neuen Funktionen auf Xbox One - 4Players.de

Dotemu wird Ys Origin am 11. April 2018 auf Xbox One veröffentlichen und damit die Premiere der Saga auf Microsofts Konsole markieren. Darüber hinaus wird das ursprünglich 2012 für den PC erschienene und 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita modernisierte Action-Rollenspiel auf der Xbox zwei exklusive Inhalte bieten: Einen neuen Speedrun-Modus inklusive Online-Rangliste (siehe Video) sowie eine neue Gewaltkontroll-Option, mit der die Spieler die Blutmenge wählen können, die ihrem Spielegeschmack am besten entspricht.Zum Spiel selbst heißt es: "Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II – das Land von Ys befand sich am Rande der Zerstörung. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, ihre Untertanen von der Oberfläche in die sichere Umgebung der Wolken zu bringen. Die Dämonen blieben jedoch hartnäckig und errichteten einen massiven Turm. Die Schlacht, die ursprünglich nur auf dem Boden tobte, hatte begonnen, sich immer weiter in die Höhe zu schrauben. (...) Spieler müssen ein tief verwickeltes Geheimnis lüften – in dem sie kreative Rätsel lösen, während Sie durch einen unvergesslichen und Arcade-ähnlichen Plattformer ziehen und die fesselnde Geschichte von Ys nach und nach entwirren."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer Xbox One