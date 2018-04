Ys Origin: Xbox-Premiere der Action-Rollenspiel-Saga mit exklusiven Extras - 4Players.de

DotEmu hat Ys Origin am 11. April 2018 für 19,99 Euro auf Xbox One veröffentlicht und damit die Premiere der Saga auf Microsofts Konsole markiert. Darüber hinaus hat das ursprünglich 2012 für den PC erschienene und 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita modernisierte Action-Rollenspiel auf der Xbox One zwei exklusive Extras spendiert bekommen: Einen neuen Speedrun-Modus inklusive Online-Rangliste sowie eine neue Gewaltkontroll-Option, mit der die Spieler die Blutmenge wählen können, die ihrem Spielegeschmack am besten entspricht.Zum Spiel selbst heißt es: "Ys Origin spielt 700 Jahre vor den Ereignissen von Ys I & II, die in einer Zeit stattfanden, in der das Land von Ys am Rande der Zerstörung stand. Dämonen kamen in Scharen und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, mit ihre Untertanen in die sichere Umgebung der Wolken zu flüchten. Die Dämonen setzten jedoch ihre Verfolgung fort, indem sie einen massiven Turm bauten, der bis in den Himmel reicht. Die Schlacht, die anfangs nur auf dem Boden tobte, hat begonnen, sich eine Runde nach oben zu verlagern.Ys Origin's rasante Action und die epischen Bosskämpfe bieten den Fans völlig neue Gameplay-Mechaniken und raffinierte Wendungen im Storytelling – und zum ersten Mal in der Geschichte von Ys ist Adol Christin nicht der Hauptdarsteller. Die Spieler wählen einen von drei Charakteren: Yunica Tovah, Hugo Fact oder The Claw und meistern die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters, während sie ihre ganz eigenen Geschichten erleben." Der Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer Xbox One