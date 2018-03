Moto GP 18: Motorrad-Rennspiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt; erstmalig mit Unreal Engine - 4Players.de

DARK-THREAT hat geschrieben: ? vor 23 Minuten Milestone kann keine Rennspiele, leider.

So siehts aus! Die Spiele von THQ waren sehr gut und haben Spass gemacht.Milestone hingegen ist einfach nur ein schlechter Entwickler der 1x was programmiert und dann quasi jedes Jahr ein "Kader" Update rausbringt. Das Problem (gegenüber z.B. einem Fifa) ist hier aber, dass das 1. programmierte Ergebnis von schlechter Qualität ist, dem Entwickler das aber egal ist und man einfach es so ein paar Jahre laufen lässt. Die Lizenz allein bringt ja genug Käufer die sich nicht informieren...Schade das bei der Dorna keine Leute in Entscheidender Position mit Bezug bzw. Ahnung von Videospielen sitzen. Die verkaufen doch einfach nur die Lizenz an den meistbietenden und gut ist.