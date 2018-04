Moto GP 18: Making-of-Video: Nachbildung der Rennstrecken - 4Players.de

Das Milestone-Team zeigt im folgenden Making-of-Video, wie die Rennstrecken für Moto GP 18 "eingescannt" und danach rekonstruiert werden. Mithilfe des "Drone Scanning Systems" wurden alle Strecken im Maßstab 1:1 nachgebaut. Auch die Gesichter der MotoGP-Fahrer wurden mit 3D-Scanning nachgebildet.Moto GP 18 wird am 7. Juni 2018 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Umsetzung wird erst später an den Start gehen. Das erstmalig auf der Unreal Engine basierende Motorrad-Rennspiel wird die "offiziellen Inhalte der 2018-MotoGP-Season" bieten.Letztes aktuelles Video: Nachbildung der Strecken