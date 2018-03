Through the Ages: Digitale Version des Brettspiels von Vlaada Chvátil für PC, Android und iOS - 4Players.de

Screenshot - Through the Ages (Android) Screenshot - Through the Ages (Android) Screenshot - Through the Ages (Android) Screenshot - Through the Ages (Android) Screenshot - Through the Ages (Android)

Das Brettspielvon Vlaada Chvátil ist nun auch in digitaler Fassung für PC veröffentlicht worden. Es ist für PC ( Steam ), Android und iOS erhältlich. Die PC-Fassung kostet 15,99 Euro (9,91 Euro mit Launch-Rabatt)."Jetzt hast du die Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Du beginnst mit einem kleinen Vorzeit-Stamm. Mit der Ausweitung deiner Bauernhöfe und Bergwerke legst du den Grundstein für den technischen Fortschritt, bessere Regierungsformen und großartige Weltwunder. Deine militärische Stärke stellt sich in den Dienst deiner politischen Fähigkeiten, mit denen du deine Zivilisation zu wahrer Größe führst."Unseren Test des Brettspiels findet ihr hier . Ihr mögt historischen Wettbewerb à la Civilization auch am Tisch? Dann aufgemerkt: Eines der besten Aufbaustrategiespiele wurde gerade neu aufgelegt. Seit sechs Jahren konnte sich "Im Wandel der Zeiten" nicht nur in unserer Top 20 behaupten. Trotzdem gab es hier und da Verbesserungspotenzial. Vlaada Chvátil und sein Team haben auf das Feedback der Fans gehört und präsentieren ein Remake namens "Through the Ages", das den gefeierten Klassiker grafisch und inhaltlich aufwertet ( zum Test ).Nach Galaxy Trucker ist die Adaption von Through the Ages das zweite digitale Brettspiel von CGE Digital (Czech Games Edition).Letztes aktuelles Video: PC-Trailer