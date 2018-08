Not Tonight: Düsteres Management-Rollenspiel nach gescheitertem Brexit für PC veröffentlicht - 4Players.de

PanicBarn (Entwickler) und No More Robots (Publisher) haben Not Tonight für PC veröffentlicht. Das Post-Brexit-Managementspiel kostet 16,79 Euro bei Steam . Umsetzungen für Konsolen sollen folgen.Die Entwickler vergleichen Not Tonight mit Papers, Please - allerdings soll es mehr Management- und Rollenspiel-Anteile geben. In ihrem alternativen Großbritannien hat eine rechtsextreme Regierung die Macht übernommen; ehemalige Bürger der Europäischen Union wurden zusammengetrieben und ins Exil geschickt. "Aus deinem bisherigen Leben getrieben, befindest du dich inmitten einer boomenden Wirtschaft und kämpfst darum, in die Stadt zurückzukehren, die du dein Zuhause nennst", hieß es in der Ankündigung des Spiels.In dem Abenteuer/Rollenspiel wird man in der politisch aufgeladenen Geschichte immer wieder Entscheidungen unter Zeitdruck fällen müssen. Man kann sich dem Widerstand anschließen und gegen das Regime kämpfen oder man fügt sich dem System.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer