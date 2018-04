Guns of Icarus Alliance: Steampunk-Luftschlachten toben ab Mai auch auf der PS4 - 4Players.de

Screenshot - Guns of Icarus Alliance (Linux) Screenshot - Guns of Icarus Alliance (Linux) Screenshot - Guns of Icarus Alliance (Linux) Screenshot - Guns of Icarus Alliance (Linux)

Muse Games wird seine Luftkampf-Action Guns of Icarus Alliance am 1. Mai 2018 auch auf PlayStation 4 veröffentlichen. Auf PC, Mac und Linux ist der ursprünglich als PvE-Erweiterung von Guns of Icarus Online geplante Titel bereits seit März 2017 erhältlich ( Steam ). Auf dem PlayStation Blog geht Team Lead Howard Tsao näher auf die Konsolenumsetzung ein: "Die PS4-Version von Guns of Icarus Alliance ist das ultimative Steampunk-Luftschiff-Kampfspiel mit einem andauernden Krieg zwischen 6 Elite-Fraktionen, welche um die Herrschaft einer von Maschinen verwüsteten Welt kämpfen.Bis zu 32 Spieler können sich gleichzeitig epische PVP-Luftschiff-Schlachten liefern, in denen jeweils 4 von ihnen ein Schiff bemannen. Du kannst auch eine Fraktion wählen und dich in rasante PVE-Geplänkel stürzen. Egal ob Pilot, Ingenieur oder Kanonier, wähle deine Rolle und kämpfe dich mit deinem Team ans Ziel. (...) Als wir uns dazu entschieden haben das Spiel als konsolenexklusiven Titel für die PS4 herauszubringen, war es uns wichtig, dass dieser Schritt dabei hilft, unsere Community zu vergrößern. PlayStation gab uns die Möglichkeit, PC und Konsolenspieler ohne Umstände im gleichen Match zusammen spielen zu lassen.Aber Crossplay alleine war uns nicht genug. Wir wollten sichergehen, dass alle Spieler die volle Portion Teamwork erleben können – deshalb war uns der Cross-Platform-Voice-Chat ein großes Anliegen. (...) Das Spiel für die PS4 herauszubringen war ein größer Traum von uns und wurde dank der Hilfe von Unity und Photon zur Realität. Da wir das Spiel vom PC auf die PS4 brachten, mussten wir in Sachen Programmierung nicht von vorne beginnen.Glücklicherweise mussten wir die UI nicht komplett neu entwickeln, da das System Controller-Inputs annehmen konnte. Auch wenn wir so manches ergänzt und überarbeitet haben, so war es doch ganz angenehm, nicht von vorne anfangen zu müssen. Das Meiste konnten wir problemlos auf die PS4 überspielen." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Release-Trailer PS4