Slime-san: Superslime Edition: Komplettes Schleimpaket für PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4) Screenshot - Slime-san: Superslime Edition (PS4)

Mama’s Madness

Blackbird’s Kraken

Sheeple’s Sequel

Fabraz und Headup Games haben eine Superslime Edition des Plattformers Slime-san angekündigt, der zuvor bereits auf PC und Switch veröffentlicht wurde. Sie beinhaltet sowohl alle bisher veröffentlichten Inhalte inklusive der drei großen Kampagnen als auch komplett neue Levels und Features.In der Pressemitteilung heißt es:: Du wurdest von einem riesigen Wurm verschluckt! Dein Ziel ist es, quer durch seine Gedärme zurück bis heraus aus seinem Mund zu kommen, bevor du ein Opfer seiner Magensäure wirst!: Du bist im Urlaub mit deiner Familie und wirst urplötzlich von einem gigantischen Kraken gefressen?! Einmal mehr musst du den Weg nach draußen springen, schleimen und sliden!: Sheeple glaubt, er sei ein lahmer Nebencharakter eines riesigen Videospiels, deshalb entschließt er kurzerhand, sich selbst zum Superbösewicht umzuprogrammieren! Kannst du seine hinterlistigen Level bestehen?Superslime Edition enthält 10 exklusive Levels, in denen du als Opa-san spielen kannst! Zudem bietet es eine "Dynamic Colors"-Funktion, die die Farbpalette für jede Welt einzigartig macht. Slime-san wird dadurch bunter als jemals zuvor!Einen konkreten Veröffentlichungstermin will man in Kürze bekannt geben. Bis dahin kann man sich mit dem Trailer auf das fordernde Spielprinzip einstellen:Letztes aktuelles Video: Main Trailer