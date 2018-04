Infernium: Survival-Horror für PC, PS4 und Switch; startete versehentlich zu teuer - 4Players.de

Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC) Screenshot - Infernium (PC)

Die Welle kleinerer psychologischer Horror-Spiele rollt weiter: Carlos Coronado hat seinen diabolischen Survival-Titel Infernium veröffentlicht. Auf PS4 und PC ist das Spiel ab heute zu haben. Die Switch-Umsetzung folgt am 5. April. Auf Bildern erweckt der Titel einen schwarzmagischen aber auch erstaunlich farbenfrohen Eindruck. Der Entwickler bringt den Inhalt folgendermaßen auf den Punkt:"Infernium, ein nichtlinearer Überlebenshorror der ersten Person. Tauchen Sie ein in ein verschachteltes schönes Porträt der Hölle, sterben Sie in einem Gefängnis ohne Gitter und überwinden Sie eine brutale Buße. Eine agonische, angstauslösende Erfahrung, die Sie bis ins Mark erschüttert. Vom Schöpfer von MIND: Path to Thalamus."Offenbar wurde der Titel in europäischen PSN-Stores zunächst zu teuer angeboten, so dass der Entwickler selbst auf Reddit vor dem Kauf warnte. Mittlerweile hat es allerdings eine Preiskorrektur gegeben, wie ein Update im Reddit-Thread bestätigt. Der korrekte Preis liegt jetzt bei 21,99 Euro statt den zunächst verlangten 39,99 Euro. Um die Verwirrung komplett zu machen, ist die PC-Version heute noch bis 21 Uhr günstiger zu haben - und zwar für 18,39 Euro (z.B. auf Steam oder im Humble Store ).Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer