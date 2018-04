Double Cross: Interdimensionaler Platformer mit anpassbarem Spielstil - 4Players.de

In Double Cross von 13AM Games ( Runbow ) und Graffiti Games wird man auf PC und Switch ein interdimensionales Mysterium lüften müssen. Der Platformer (Jump-&-Run) soll im Sommer 2018 erscheinen.In dem Action-Abenteuer übernimmt man die Rolle von Zahra. Als Agentin von R.I.F.T. (Regulators of Interdimensional Frontiers and Technology) ist es ihre Aufgabe, für Frieden und Ordnung zwischen allen Dimensionen zu sorgen. Ein kürzlich erfolgter Angriff auf das R.I.F.T.-Hauptquartier führt dazu, dass Zahra mehrere Dimensionen aufsuchen und die Schuldigen ausfindig machen muss. Dabei können die Spieler ihren Spielstil individuell anpassen, indem sie Upgradium sammeln und es benutzen, um Zahra zu verbessern."Wir haben Double Cross entwickelt, um mit unserem Adventure-Gameplay und unserem einzigartigen Upgradesystem eine Vielzahl von Spielstilen abzudecken", sagt Alex Rushdy, CEO von 13AM Games. "Wir wollen, dass der Spieler den Stil findet, der am besten zu ihm passt, und sich zugleich an alle gestellten Herausforderungen anpasst. Die Spieler können frei entscheiden, wie und in welcher Reihenfolge sie die Levels spielen wollen."Letztes aktuelles Video: Ankuendigung