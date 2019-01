Double Cross: Interdimensionaler Plattformer im Überblick-Trailer - 4Players.de

Die Entwickler von Double Cross präsentieren die Goo-Welt "Gootopia", die Neon-Roboter-Welt "The Funderdome" und die apokalyptische Dinosaurier-Welt "Reptarria" im folgenden Trailer. Das Spiel wird von 13AM Games, Graffiti Games und Headup mit Mega Man verglichen. Double Cross umfasst Feuerbälle, Karatekampf, Dinosaurierfeinde und eine Protonenschleudermechanik, die es ermöglicht, Objekte zu greifen und zu werfen sowie schwierige Plattformpassagen zu bewältigen. Es wird am 10. Januar 2019 für PC und Switch erscheinen (Preis: 19,99 Euro).In Double Cross übernehmen Spieler die Rolle von Zahra Sinclair, einer Agentin der Organisation R.I.F.T. (Regulatoren Interdimensionaler Fronten und Technologie). Die Aufgabe der Organisation ist es, den Frieden und die Ordnung zwischen den Dimensionen zu wahren. Als Zahra sammeln Spieler das seltene Element 'Upgradium', um den eigenen Charakter individuell anzupassen und rüsten Zahra so mit neuen Kampffertigkeiten, stärkeren Attacken und anderen nützlichen Fähigkeiten aus, die zur Rettung des Multiversums gebraucht werden."Double Cross bietet ein ausgeklügeltes Ermittlungssystem, das Spieler während ihrer interdimensionalen Reisen dazu bemächtigt Hinweise zu finden, um die Identität einer mysteriösen Gestalt zu enthüllen, die R.I.F.T. angreift", sagt Alex Rushdy, CEO von 13AM Games (Runbow). "Es geht um viel mehr als einfaches 'Hinweise-finden', da man die Beweise außerdem zu den richtigen R.I.F.T. Agenten zur Untersuchung bringen muss. Das gibt dem Spiel Elemente eines Visual Novels, was ihm viel Tiefe verleiht."