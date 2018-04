Dark Devotion: 2D-Action-Rollenspiel in einem mystischen Tempel - 4Players.de

Screenshot - Dark Devotion (PC) Screenshot - Dark Devotion (PC) Screenshot - Dark Devotion (PC) Screenshot - Dark Devotion (PC)

The Arcade Crew (Publisher) und Hibernian Workshop (Entwickler) werden das zweidimensionale Action-Rollenspiel Dark Devotion noch in diesem Jahr auf PC und für nicht näher benannte Konsolen veröffentlichen."Das ewige Leiden der Templer ist Segen und Fluch zugleich. (...) Ein mystischer Tempel, der von einer eigenartigen, lebensechten Energie erfüllt ist, erwartet Spieler auf ihrem heiligen Kreuzzug des Leidens und der Erlösung, der sie in die Tiefen der Jahrhunderte überspannenden Traditionen führt - und sie sogar ihren Glauben und die eigene Existenz hinterfragen lässt. Dark Devotion bietet eine (...) immersive Story, die eine düstere Geschichte über die unbestreitbare Berufung der Religion erzählt - in der jede Begegnung eine Herausforderung an Leid, Frömmigkeit und Überzeugung bietet", schreiben die Entwickler.In vier Welten können die Spieler aus Dutzenden von Waffen wählen und so das Geheimnis des Tempels lüften. Dabei müssen immer wieder Bossgegner besiegt werden. Durch das System der Gebete, Segnungen und Flüche sowie die unterschiedlichen Waffen sollen die Kämpfe flexibel ausfallen und unterschiedliche Lösungswege ermöglichen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung