Dark Devotion: Story-Trailer zum 2D-Action-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Hibernian Workshop (Entwickler) und The Arcade Crew (Publisher) haben einen Story-Trailer zu Dark Devotion veröffentlicht (siehe unten), der von einer "unversöhnlichen Welt der Göttlichkeit und des Opfers" erzählt. Das beim BitSummit 2018 für"Best Graphics" und "Best Game" nominierte 2D-Action-Rollenspiel befindet sich für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen in Entwicklung und wird von den Machern folgerndermaßen beschrieben: "Viele scheinheilige Krieger kamen, um das Geheimnis des Tempels zu lösen und ihre Erlösung zu finden, geführt vom Gesang wie Motten zu einem göttlichen Licht. Jedes Gespräch mit denen, denen ihr begegnet – selbst die Verlorenen, die mit euch eingeschlossen sind – könnte eine wichtige Information enthüllen. Der Tempel selbst kann ein schrecklicher Feind sein, und Spieler müssen seinen verdrehten Fallen ausweichen und Hindernisse zwischen sich und der Wahrheit überwinden.Dark Devotion erzählt eine Geschichte voller Geheimnisse, Ausdauer und Hingabe: Jede Truhe oder jeder Gegenstand, auf den man stößt, birgt ein anderes Geheimnis in sich – Briefe, Waffen und Hinweise, die von unglücklichen Gefährten herumgeworfen werden, können auf der spannenden Suche helfen."Letztes aktuelles Video: Story-Trailer