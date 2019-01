Dark Devotion: Sidescrolling-Action-Rollenspiel wird für PC, PS4 und Switch erscheinen - 4Players.de

Publisher The Arcade Crew und die Entwickler Hibernian Workshop haben endlich die Plattformen bekannt gegeben, auf denen Dark Devotion erscheinen wird. Das Sidescrolling-Action-Rollenspiel wird Anfang 2019 auf PC, PlayStation 4 und Switch veröffentlicht. Passend dazu steht ein neuer Trailer bereit, der einige der "entscheidenden Kämpfe" kurz zeigt.Publisher The Arcade Crew: "Diese Kämpfe erfordern makellose Reflexe, Intuition und die unerschütterliche Entschlossenheit, gegen eine Armee gottähnlicher Gegner zu bestehen. Nur durch die Überwindung dieser unvergleichlichen, schrecklichen Krieger kann die wahre Treue zum göttlichen Designer von Dark Devotion bewiesen werden. Dark Devotion ermutigt Abenteurer, mit Vorsicht zu erforschen und zu experimentieren. Zahlreiche Fallen und gruselige Feinde stehen bereit, um ein unvorsichtiges und zu schnelle Spieler zu bestrafen - und die Wahl der falschen Waffe könnte einen echten Nachteil mit sich bringen."Letztes aktuelles Video: Boss TrailerDie Entwickler schreiben: "Die schattigen Gänge von Dark Devotion schlängeln sich durch einen mystischen Tempel, der von gnadenlosen Geistern nur so wimmelt - aber wenn man diesen unerforschten Wegen trotzt, offenbart man oft versteckte Geheimnisse und findet denwohl einzige Weg, den wichtigen Glauben zu vertiefen. Schändung ist verdammt - doch die Plünderung der Vorräte und Ausrüstung des Tempels ist eine entscheidende Notwendigkeit, um diesen makabren Kerker der Schrecken zu überleben. Jede Begegnung erfordert unfehlbare Reflexe und Intuition, denn die Feinde sind gerissen genug, um die geschwächte Beute davonhumpeln zu lassen - sofern sie überhaupt in der Lage ist, sich noch irgendwie zu bewegen. Aber nur durch die Bewältigung immenser Prüfungen und unerreichten Leidens kann man hoffen, den Gott, der über der grimmigen Welt von Dark Devotion thront, richtig zu lobpreisen."