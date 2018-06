The Spectrum Retreat: Ausführliches Video aus dem Rätselspiel - 4Players.de

Entwickler Dan Smith und Publisher Ripstone Games stellen im folgenden (ca. elf Minuten langen) Spielszenen-Video das Rätselspiel The Spectrum Retreat vor. In dem futuristischen Rätselspiel müssen die Spieler das unberührte und unheimliche Art-Deko-Hotel "The Penrose" erkunden, (farbcodierte) Umgebungs- sowie Physik-Rätsel lösen und dabei die Hintergründe für den Hotel-Aufenthalt entdecken. Im Video erklärt Smith u. a. die grundlegende Farbwechselmechanik der Rätsel, die im späteren Verlauf des Spiels stetig komplexer werden sollen.The Spectrum Retreat wird im Laufe des Sommers auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. "The Spectum Retreat ist ein herausforderndes Rätselspiel aus Ichperspektive, das in der nahen Zukunft spielt. Du wachst im The Penrose-Hotel auf - einer friedlichen, aber trotzdem unheimlichen Zuflucht von der Außenwelt. Als geschätzter Gast findest du Hinweise auf deinen Aufenthalt in den Gängen und Gästezimmern des Hotels."Letztes aktuelles Video: Gameplay with Developer Commentary