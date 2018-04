Dungeon Stars: Das Action-Rollenspiel startet Ende April im Early Access bei Steam - 4Players.de

Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC)

Furnace Games und Riposte Games wollen ihr Action-Rollenspiel Dungeon Stars am 26. April im Early Access bei Steam veröffentlichen. Das Datum wurde am Ende des jüngsten Trailers verkündet.Im Spiel darf man 15 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten und sich mit Gegnern wie Kriegern, Schurken, Zauberern und weiteren Goblin-Typen anlegen. Auch Bosskämpfe sollen für eine Herausforderung sorgen. Unterstützung erhält man von tierischen Begleitern, die man in den Verliesen finden und befreien kann. Darüber hinaus sollte man die Augen nach Gegenständen offen halten, mit denen die Helden ausgestattet und verstärkt werden. Das Sammeln von Edelsteinen entfaltet je nach Kombination mehr oder weniger hilfreiche Effekte. Als Hauptziel wird allerdings die Befreiung von Sternen angegeben, die man zurück in den Himmel schicken muss, um die lückenhaften Konstellationen zu vervollständigen.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer