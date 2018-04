Dungeon Stars: Buntes Action-Rollenspiel ist in Steams Early-Access gestartet - 4Players.de

Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC) Screenshot - Dungeon Stars (PC)

Furnace Games und Riposte Games haben ihr Action-Rollenspiel Dungeon Stars im Early Access bei Steam veröffentlicht und passend dazu einen zweiten Trailer produziert. Im Spiel darf man 15 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten freischalten und sich mit Gegnern wie Kriegern, Schurken, Zauberern und weiteren Goblin-Typen anlegen.Auch Bosskämpfe sollen für eine Herausforderung sorgen. Unterstützung erhält man von tierischen Begleitern, die man in den Verliesen finden und befreien kann. Darüber hinaus sollte man die Augen nach Gegenständen offen halten, mit denen die Helden ausgestattet und verstärkt werden. Das Sammeln von Edelsteinen entfaltet je nach Kombination mehr oder weniger hilfreiche Effekte. Als Hauptziel wird allerdings die Befreiung von Sternen angegeben, die man zurück in den Himmel schicken muss, um die lückenhaften Konstellationen zu vervollständigen."*Unlock overs 15 heroes with unique abilities*Face hordes of warriors, beasts, brutes, wizards, monsters and fearsome bosses.*Fight unique and challenging bosses*Free the stars and send them back in the sky where they belong to complete constellations*Liberate pet companions in the dungeons that will loyaly help you with their own skills*Promote your heroes using components you will find in the dungeons that will make them even more awesome*Find magical loot with wondrous powers and skills synergies*Discover portals to secret dungeons that contain new heroes, pets and rare treasures.*Dungeons feature an addictive blend of hand-crafted and procedurally generated challenges."