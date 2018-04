Deathgarden: Asymmetrisches Actionspiel für PC angekündigt - 4Players.de

Mit Deathgarden hat das kanadische Studio Behavior Digital ein asymmetrisches Actionspiel für den PC angekündigt. Im Zentrum steht eine brutale Hetzjagd zwischen Jägern und Läufern, die in einer nahen dystopischen Zukunft als ein sportliches Unterhaltungsprogramm dient - die Tribute von Panem und Running Man lassen grüßen.Nach Angaben bei Gematsu schlüpft dabei ein Spieler in die Rolle des gut gepanzerten Jägers und muss verhinden, dass die agilen Läufer aus dem Garten entkommen können. Die Kampfarena soll sich mit jeder Partie verändern, was auf eine prozedurale Generierung schließen lässt.David Osborne, Vice President bei Behavior Digital, hebt außerdem hervor, dass nicht nur die aktive Teilnahme an der Hetzjagd aufregend sein soll, sondern man auch als Zuschauer prima mitfiebern kann. Über einen anvisierten Zeitpunkt für die Veröffentlichung schweigt man sich derzeit noch aus. Allerdings bereiten die Entwickler gerade ein "Closed Alpha Program" vor, für dessen Teilnahme man sich auf der offiziellen Webseite registrieren kann.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer