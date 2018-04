Terraforming Mars: Direkte Adaption des Brettspiels für PC, Android und iOS - 4Players.de

Screenshot - Terraforming Mars (Android) Screenshot - Terraforming Mars (Android) Screenshot - Terraforming Mars (Android) Screenshot - Terraforming Mars (Android) Screenshot - Terraforming Mars (Android)

Asmodee Digital wird das Strategie-Brettspiel Terraforming Mars auch für Steam (PC), Android via Google Play und iOS via App Store veröffentlichen. Die digitale Version wird von Luckyhammers entwickelt und soll im Mai in den Early Access gehen. Im zweiten Quartal diesen Jahres soll die Version 1.0 folgen.Die digitale Version von Terraforming Mars ist eine direkte Adaption des Brettspiels und wurde in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Schöpfer des Spiels, Jacob Fryxelius, entwickelt ( zum Brettspiel-Test ). Jeder Spieler stellt einen mächtigen Konzern dar, der das Terraforming des Roten Planeten zur Aufgabe hat. Um den Mars für das menschliche Leben bewohnbar zu machen, können Spieler Ozeane erschaffen, Wälder pflanzen, Ressourcen von der Erde und mehr importieren. Der Mars mag ein unwirtlicher Planet sein, aber die größte Gefahr sind die konkurrierenden Organisationen. Um den Mars für sich selbst zu beanspruchen, schrecken sie nicht davor zurück Ressourcen zu sabotieren, Asteroiden auf Felder stürzen zu lassen und Chaos in missionskritischen Systemen zu verbreiten.Das rundenbasierte Strategiespiel wird man im Einzelspieler-Modus, im lokalen Mehrspielermodus und im Online-Mehrspielermodus spielen können."Als wir Terraforming Mars zum ersten Mal gesehen haben, hat es unsere Fantasie direkt angeregt. Es ist nicht nur das gefragteste und höchstbewertete Brettspiel seit seiner Einführung im Jahr 2016, es ist eine große Reise zum Mars", sagt Philippe Dao, Chief Marketing Officer von Asmodee Digital. "Wir freuen uns sehr, mit Fryxgames zusammenzuarbeiten, um dieses Meisterwerk für ein digitales Publikum zum Leben zu erwecken."